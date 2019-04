Mann sprang von Pioniersteg in die Salzach

Bange Minuten beim Pioniersteg an der Salzach in der Stadt Salzburg: Ein Mann sprang Freitagabend in das kalte Wasser, dürfte die Gefahren völlig unterschätzt haben. Zwei Polizisten schwammen zu ihm. Schlussendlich wurden alle drei per Feuerwehrboot geborgen. Im Kraftwerksbereich war die Situation ernst.