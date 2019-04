600 Festnahmen, aber Flughafen-Chaos blieb aus

In den Straßen Londons haben sie schon für größere Verzögerungen und Chaos gesorgt. Am Freitag nahmen Klimaschützer den Flughafen Heathrow ins Visier ihres Protests gegen die britische Klimapolitik. Allerdings war der Zulauf am Airport nicht so groß und die massiv postierte Polizei hielt die wenigen Mitglieder der sogenannten Extinction Rebellion (Rebellion gegen Auslöschung), die gekommen waren, auf Distanz. Im Zuge der seit Tagen andauernden Kundgebungen sind mittlerweile knapp 600 Personen festgenommen worden.