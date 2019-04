So „wild“ feierte Adi Hütter das Eintracht-Wunder

„Größter Erfolg meiner Trainerkarriere"

Eine richtige Party wie nach dem DFB-Pokalsieg würde es erst nach einem möglichen Finale in Baku (Aserbaidschan) am 29. Mai geben. Aber schon jetzt ist klar: „Es war ein tolles Gefühl, nach einem magischen Abend aufzuwachen und zu wissen, wir spielen jetzt gegen Chelsea“, beschrieb Hütter am Karfreitag seine Freude und sprach dabei vom „größten Erfolg meiner Trainerkarriere“.