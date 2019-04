Aviciis Kampf mit Sucht: „Nahm 20 Pillen am Tag“

„Es war der Punkt, an dem es zu viel war“

Bis er 2016 nach 813 Konzerten nicht mehr konnte. Damals cancelte Avicii all seine ausstehenden Shows, um sich für acht Monate eine Auszeit in seiner Villa auf Ibiza zu gönnen und an einem neuen Album zu arbeiten. „Es war einfach der Punkt, an dem es zu viel war“, so Avicii - und weiter: „Ich sah, dass andere Menschen das taten, was ich tat, und ihnen ging es gut. Ich fing an, mich für verrückt zu halten. Ich hatte alles auf meiner Checklist, also sollte es mir doch gut gehen.“