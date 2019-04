Erste Einblicke in Avicii-Album veröffentlicht

Die Songs enthalten Titel, die vor dem Tod des Künstlers bereits nahezu vollkommen fertig gestellt und nun durch an dem Album beteiligten Songwriter finalisiert wurden. Dabei wurde penibel darauf geachtet, Aviciis Visionen so gut wie möglich gerecht zu werden. In einem Interview erklärt der Vater des verstorbenen Künstlers Klas Bergling: „Tims Mutter und ich haben entschieden, dass wir die Musik an seine Fans geben wollen, an alle, die sie hören wollen. Wir wollen nicht, dass sie irgendwo eingeschlossen ist.“