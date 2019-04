Josh: „Keinen Hit zu haben, ist auch nicht gut“

25 Millionen YouTube-Klicks für einen Song - das gibt es in Österreich selten. Ist die Angst da, dass die anderen Nummern niemals so gut ankommen werden wie eben „Cordula Grün“?

Eher nicht, weil das in meinem Segment als Künstler kein so großes Thema ist. Natürlich geht live bei der Nummer derzeit am meisten ab, aber die Leute kennen auch noch nicht viel mehr. Der Song war so besonders, weil er eine Breite wie selten was bekommen hat. Menschen aus dem Schlager haben mich dafür beglückwünscht. Sie sagten mir, ich wäre ein kredibler Künstler, der in Schlagercharts vorne ist. Wenn man bei einem Indie-Festival als Headliner gebucht wird und gleichzeitig beim Oktoberfest im Zelt spielen könnte, dann ist das etwas Besonderes, denn das hat es vorher nie gegeben. Irgendwann renkt sich das ein. Der Trichter ist groß, aber man kann dann in einer Nische mehr erreichen. Natürlich war mir klar, dass ich nicht alle aus dem Schlagerbereich abholen kann, aber sie finden das Album auch nicht komplett scheiße. Die Leute aus dem Schlager haben großen Respekt und sie schimpfen nicht über Popkünstler - was umgekehrt oft sehr wohl der Fall ist. Genau diesen Respekt will ich diesen Künstlern auch entgegenbringen.