Was ist besser - Öffentliche Verkehrsmittel oder Auto?

Betrachtet man den Vergleich öffentlicher Verkehrsmittel gegen Autos aus Sicht der Umwelt, sind die Öffis eindeutig im Vorteil. Nehmen wir das Beispiel eines Busses, der 50 und mehr Personen auf einmal transportieren kann, während ein Auto in der Regel mit meist nur ein bis fünf Passagieren besetzt ist. Zwar spucken die Motoren von Bussen und Co auch mehr Schadstoffe aus, allerdings im Vergleich zu einer vergleichbaren Menge an Autos für die Beförderung der gleichen Menschenmenge ist dies dennoch definitiv die saubere Variante.