EU-Telefonate werden ab Mai deutlich billiger

Maximal 22,8 Cent pro Minute

Bei den aktuellen Standardtarifen von A1, Drei und T-Mobile sind zwar meist schon Freimengen ins Ausland mit enthalten. Wer z. B. den Tarif „A1 Go! S“ wählt, hat 50 Freiminuten und Frei-SMS in die EU, aber auch in die USA, dabei. Wer diese aber aufgebraucht hat, zahlt für jede weitere Minute 99 Cent. Liegt das Zielland in der EU, sind es ab Mitte Mai nur 22,8 Cent!