Fahrer rammte Stauende: Fünf Insassen verletzt

Domino-Effekt

Er prallte mit seinem Pkw in das Heck des Fahrzeuges eines 30-jährigen Mannes aus Linz. Dieses Fahrzeug wurde in weiterer Folge auf das vor ihm stehende Fahrzeug eines 49-jährigen Mannes, ebenfalls aus Linz, geschoben. Durch den Verkehrsunfall wurden der 49-Jährige, als auch der 30-Jährige und seine drei Mitfahrer, ein 28-jähriger Mann, ein 36-jähriger Mann und ein 25-jähriger Mann, alle drei aus Linz, unbestimmten Grades verletzt und in das UKH Linz, bzw. in den Med Campus III eingeliefert.