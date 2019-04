Gefärbte Taube als Touristenattraktion für Selfies

In manchen anderen Städten würde so etwas nicht überraschen, mitten in Wien ist es allerdings mehr als erstaunlich: Eine Frau bot Touristen gegen Geld Selfies bzw. Fotos mit einer gefärbten Taube an. Entsprechende Bilder - in diesem Fall wurden sie im Schönbrunner Schlosspark gemacht - wurden der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ vor einigen Tagen übermittelt. Niemals sollte man Betrügern Geld für eine solche Tierquälerei geben, stattdessen müssen die Anbieter umgehend angezeigt werden!