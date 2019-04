Duo fährt mit 15-PS-Traktor zum Nummer-1-Hit

Sofort an die Spitze

Rauch: „Gleich nach der Veröffentlichung sind wir letzte Woche an die Spitze gekommen.“ Zur Melodie von „Ring of Fire“ (Johnny Cash) gibt es vom Duo ein Loblied auf den 15er Steyr. „Ich hab’ die Version vom Hons gesehen – und gewusst, damit müssen wir ins Studio und dafür brauchen wir ein professionelles Video“, erzählt Rauch, der ja schon länger als Schlagersänger unterwegs ist.