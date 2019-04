Lilian Klebow über Ehekrisen und Casting-Lügen!

200 Folgen „Soko Donau“, 9000 Sendeminuten und eine Schauspielerin, die damit zum Star wurde: Lilian Klebow! Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg traf den Publikumsliebling zum großen Serienjubiläum (Dienstag, 16. April, 20.15 Uhr, in ORF1) im edlen Hotel Imperial zum großen Talk. Darin spricht die Münchnerin über das Geschenk der Geburt, Ehekrisen, Eifersucht und darüber, was sie an der Serienrolle Penny Lanz bewundert!