Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen in Wien verletzt

Gleich zwei Kinder sind am Freitag in Wien bei Unfällen im Straßenverkehr verletzt worden. Ein zweijähriges Mädchen wurde in Ottakring von einer Straßenbahn erfasst. In Rudolfsheim-Fünfhaus fuhr ein Autolenker (32) einen Zehnjährigen an. Beide Kinder wurden in Spitäler gebracht. Während der Bursch mit leichten Abschürfungen davon kam, erlitt das Mädchen schwere Kopfverletzungen.