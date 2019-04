Ein Kreisverkehr sorgt für neue Routen

Am 15. April: Sanierung von Unterführung startet

Ein weiteres Projekt innerhalb der Stadt steht an: In der kommenden Woche startet die Sanierung der Unterführung in der Kendlerstraße. Hier wird zuerst die Oberfläche erneuert. Dann wird die Flugpause vom 23. April bis zum 24. Mai am Salzburg Airport genützt. Denn, die auszutauschenden Sickerschächte befinden sich direkt auf dem Gelände des Flughafens.