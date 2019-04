„Hellboy“: Höllisch brutale Action-„Schweinerei“!

War es bei Regisseur Del Toro Ron Perlman (Das Biest in der Kult-Serie „Die Schöne und das Biest“ an der Seite von Linda Hamilton; übrigens eine Produktion, an der „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin als Autor beteiligt war), der mittels aufwendiger Make-Up-Effekte in den roten Dämon mit Steinfaust und Hörnen verwandelt wurde, schlüpft diesmal David Harbour, Sheriff Jim Hopper aus „Stranger Things“ in die Rolle des eigenbrötlerischen Höllenbuben.