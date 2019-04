Maskenmann bei Überfall auf AUA-Jet erschossen

Ähnliche Verbrechen in der Vergangenheit

Ausländische Banken, die Zweigstellen in Albanien unterhalten, schicken immer wieder Geld in harter Währung via Flugzeug nach Wien. Schon in der Vergangenheit waren solche Transporte Ziel von Räubern, einmal am Flughafen und zweimal auf der Zufahrtsstraße. Nach dem letzten Überfall entdeckte die Polizei einen Teil der Beute in Druckkochtöpfen.