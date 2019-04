Team aus Ebensee mit 880 PS gegen Ex-Weltmeister

440 PS starke Chevrolets

Das heuer mit fünf Fahrern und zwei 440 PS starken V8 Chevrolet Camaros um die Meisterschaf in drei Klassen fahren will. „Das ist eine Vorgabe“, sagt Team-Berater Norbert Walchhofer. In der Elite 3 geht mit der Kärntnerin Alina Loibneggerer erstmals eine Österreicherin an den Start, in der Elite 2 sind Advait Deodhar und das deutsche Top-Talent Justin Kunz dabei.