Für solche Bilder droht in Thailand Todesstrafe!

Strand wird für alle Besucher zur Sperrzone

Wie „Phuket News“ berichtet, wird das Fotografieren an dem beliebten Strand bald illegal. Die Piloten, die am nahe gelegenen Flughafen landen, dürften demnach „nicht abgelenkt werden“. Daher werde das südliche Areal des Strandes in unmittelbarer Nähe zur Landebahn zur Sicherheitszone erklärt. Niemand dürfe dann dieses Areal betreten. Wer sich nicht daran hält, müsse mit hohen Geldstrafen rechnen. Dass tatsächlich auch die Höchststrafe - Hinrichtung - vollstreckt wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. Vorab muss Thailand dieses neue Gesetz auch noch bei der internationalen Zivilluftfahrtorganisation durchsetzen.