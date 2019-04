Unehrliche Kunden ließen 24-Stunden-Shop scheitern

Zehn Prozent Schwund eingerechnet

Dabei sah es anfangs gut aus: „Wir hatten so zwischen fünf und zehn Prozent Schwund. Das war eingerechnet, dafür ersparten wir uns, dass jemand im Stand als Verkäufer tätig war“, erklärt Gerhard Brückl. Dieser einkalkulierte Diebstahl wurde am Beginn auch nicht überschritten, doch dann ging’s rasch, dass der Fehlbetrag in der Kassa explodierte. „Am Ende waren es 40 Prozent. Das war einfach zu viel und wir entschlossen uns, das Geschäft bis auf den Verkauf von Eiern und Frischmilch zurückzufahren“, so die enttäuschten Landwirte, die selbstgemachte Suppen, Aufstriche, Mehlspeisen, aber auch Säfte oder Nüsse im Programm hatten.