Mehrfacher Überschlag mit Auto: Lenker verletzt

Alkolenker in Völkermarkt von Straße abgekommen

Alkoholisiert fuhr ein 22-jähriger Lenker aus Griffen mit seinem Pkw auf der St. Leonharder Gemeindestraße von Pustritz nach Wölfnitz in Völkermarkt. In einem Waldstück verlor er die Kontrolle über den Wagen und kam links von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen eine Baumgruppe.