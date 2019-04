Schwedens schöne Prinzessin verzaubert Wien

Hätte man damit rechnen können? Hätte man nicht - poltern hin oder her. So erging es der Feierrunde rund um Braut Anna, die am Samstag Abschied vom Singledasein nahm. Plötzlich kam den fidelen Damen in der Innenstadt Kronprinzessin Victoria von Schweden samt Tochter Estelle, Sohn Oscar Carl Olof und kräftigem Bodyguard entgegen. Station des Geheimbesuchs der schwedischen Royals in der Bundeshauptstadt war auch der Tiergarten Schönbrunn - diesmal auch mit Königin Silvia.