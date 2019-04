Dieses Problem kostete Jungstar Leclerc den Sieg

Der erst in dieser Saison als Nachfolger von Kimi Räikkönen in den Ferrari beförderte Charles Leclerc bekam am vergangenen Wochenende in Bahrain fast die volle Härte des Motorsports zu spüren. Nach seiner ersten Pole Position kostete den 21-Jährigen ein drastischer Leistungsschwund seines Motors den ersten Sieg seiner Formel-1-Karriere. Nun klärt der italienische Rennstall auf und schildert, welches Problem dem Monegassen zum Verhängnis wurde.