Ukraine-Wahl: Kandidaten beim Drogentest

Kuriose Blüten treibt der Präsidentschaftswahlkampf in der Ukraine: Staatschef Petro Poroschenko ließ sich am Freitagvormittag vor laufenden Kameras im Kiewer Olympiastadion Blut abnehmen, um es auf Drogen und Alkohol testen zu lassen. Auch sein Konkurrent in der Stichwahl, der Komiker Wolodymyr Selenskij, unterzog sich dem Test.