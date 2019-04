Federer: Grundstück verkauft - Abrechnung mit Nike

„Das ist einfach falsch“

Denn: „Nike hat sich in die falsche Richtung bewegt. Sie möchten einfach zu sehr, dass es wie ein modernes Outfit aussieht. Das ist einfach falsch.“ Federer wird noch deutlicher: „Manchmal sieht es so aus, als wäre ein Lastwagen darüber gefahren oder sie machen unkonventionelle Grafiken.“ Der Deal mit Uniqlo soll Federer in zehn Jahren satte 300 Millionen Dollar einbringen.