„Joker“: Joaquin Phoenix lacht sich durch Trailer

„Früher glaubte ich, mein Leben ist eine Tragödie. Aber jetzt habe ich realisiert: es ist eine Komödie.“ Der erste Trailer zum mit Spannung erwarteten „Joker“-Film mit Joaquin Phoenix in der Rolle des ikonischen Batman-Widersachers ist da - und beweist: „Joker“ wird definitiv kein typischer Superheldenfilm werden, sondern eine düstere Charakterstudie in Anlehnung an den Klassiker „Taxi Driver“ und überhaupt an die dunklen 70er-Jahre-Thriller. Da passt es auch, dass Robert De Niro einen Auftritt in dem Film haben wird, der nicht ganz ohne den Dunklen Ritter von Gotham auskommen muss.