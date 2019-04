800-Kilo-Palette mit Ziegeln stürzte auf Lehrling

Ein 51-jähriger Kraftfahrer aus dem Bezirk Eferding war am 2. April gegen 7.30 Uhr damit beschäftigt, auf einer Baustelle in Sipbachzell Ziegelpaletten abzuladen. Die Entladung erfolgte per Krangabel mittels Funkfernsteuerung. Beim Abladen der sechsten Palette kippte die 800 kg schwere Ziegelladung während des Hebevorganges zur Seite und fiel aus etwa zwei Metern Höhe zu Boden.