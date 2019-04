Stephan Pauly übernimmt 2020 Wiener Musikverein

Auch als Publizist aktiv

Der in Köln geborene Pauly hat Philosophie, Theologie sowie Theater- und Opernregie in München und Rom studiert. Nach dem Studium war er zunächst publizistisch unter anderem beim Bayerischen Rundfunk tätig und fungierte als Assistent des Regisseurs August Everding. In dieser Funktion war er als Gast am Prinzregententheater München, an der Wiener Staatsoper und an der Mailänder Scala engagiert. Den Bereich des Managements lernte er bei der Unternehmensberatung McKinsey kennen, wo er für Klienten aus unterschiedlichsten Branchen der Wirtschaft sowie für ein Orchester tätig war. Nach Salzburg kam er dann 2002 zunächst als künstlerischer Leiter der Internationalen Stiftung Mozarteum, bevor er 2004 auch kaufmännischer Geschäftsführer wurde - der Beginn eines Weges, der nun in den Musikverein führt.