Containerhaus mutierte zum „Schwarzbau“

Ein ehemaliges Flüchtlingscontainerhaus in der Machlandstraße in Perg ist nach dem Verkauf durch die Volkshilfe an eine Personalleasingfirma zum „Schwarzbau“ mutiert. Der Linzer Rechtsanwalt Michael Poduschka fordert nun die Stadtgemeinde Perg auf, dieses nur mehr illegale Gebäude zu entfernen.