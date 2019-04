Bad Aussee als Literatur-Nabel der Welt

Brücken zwischen Heimat und Fremde

Doch es geht hier bei weitem nicht nur um Wohlfühl-Literatur. Wie existiert man, wie findet man seine Identität zwischen Heimat und Fremde? Diese Frage steht im Zentrum jener Werke, deren Autoren heuer zum Festival geladen wurden: Doris Knecht etwa schickt in ihrem neuen Roman „Weg“ ein Paar, das eigentlich nie ein Paar war und nur durch ein gemeinsames Kind verbunden ist, auf die Suche nach dieser Tochter in Asien. Tanja Maljartschuk wiederum geht in ihrem Roman „Walfisch der Erinnerung“ auf die Spurensuche nach einem vergessenen Helden ihrer ukrainischen Heimat. Reinhard Kaiser-Mühlecker verpackt in „Enteignung“ eine Gesellschaftsanalyse über die Krisen der Landwirtschaft und des Journalismus in ein karges Liebesdrama in der Provinz. Gunther Geltinger schickt in „Benzin“ ein Paar in der Krise auf einen poetisch dichten Trip durch Afrika. US-Starautorin Nell Zink gab einen ersten Einblick in ihren neuen bereits vielfach prämierten Roman „Virginia“, der erst in wenigen Wochen auf deutsch erscheint und in dem sie in pointiert rasanter Sprache eine lesbische Frau aus einer Ehe mit einem schwulen Poeten flüchten lässt. Und Lokalmatadorin Barbara Frischmuth taucht in „Verschüttete Milch“ noch einmal in das Ausseerland ihrer Kindheit ein.