Warmes Frühlingswetter schwächelt wieder ein wenig

Am Donnerstag regnet es in Vorarlberg sowie generell südlich des Alpenhauptkamms bis in die westliche Obersteiermark und in die Weststeiermark immer wieder. Die Schneefallgrenze sinkt ganz im Westen gegen 900 Meter, sonst liegt sie bei 1800 Metern. Überall sonst bleibt es weitgehend trocken und zeitweise scheint auch die Sonne. Am freundlichsten ist es an der föhnigen Alpennordseite. Besonders in Föhnstrichen und im östlichen Flachland lebt kräftiger Südwind auf. Die Frühtemperaturen liegen bei zwei bis neun Grad, die Tageshöchstwerte je nach Regen und Föhn bei acht bis 19 Grad.