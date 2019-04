RB Salzburg schickt die Austria ohne Punkte heim!

Die Linzer hatten zuvor beim WAC 3:0 gewonnen - mehr Infos dazu finden Sie HIER! Am kommenden Sonntag (17 Uhr) kommt es in Pasching zum großen Duell der beiden Topteams. Dafür und für das zuvor am Mittwoch (18 Uhr) anstehende ÖFB-Cup-Halbfinale beim Regionalligisten GAK tankte der Leader viel Selbstvertrauen. Vor allem Dabbur, der zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere viermal (34., 75./Elfmeter-Nachschuss, 86., 91.) traf. Und das vor den Augen seines israelischen Teamchefs Andreas Herzog. Dabbur hält nun bei 16 Saisontoren, in der Liga traf er bereits 40 Mal.