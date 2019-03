Betagte Frauen am Wiener Gürtel von Pkw angefahren

Zwei betagte Fußgängerinnen im Alter von 71 und 81 Jahren sind am Freitag bei einem Verkehrsunfall am Währinger Gürtel in Wien verletzt worden. Laut Zeugenaussagen dürften die beiden Frauen die vierspurige Fahrbahn betreten haben, obwohl der Fahrzeugverkehr grünes Licht hatte.