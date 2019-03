70 Prozent der Österreicher sind für Reichensteuer

Satte Mehrheit ist für Reichensteuern

Die Österreich betreffenden Studienergebnisse reihen sich in einen globalen Trend ein. In fast allen OECD-Ländern gibt es satte Mehrheiten für eine höhere Besteuerung von Vermögenden. Im Schnitt sind fast zwei Drittel der für die Studie Befragten für eine höhere Besteuerung von „Reichen“ (wobei eine Definition der Reichen wohlgemerkt in der Fragestellung der Umfrage fehlt), „um ärmere Bevölkerungsgruppen besser unterstützen zu können.“ Am höchsten ist dieser Wunsch bei den Portugiesen (80 Prozent) und Griechen (79 Prozent) ausgeprägt.