Nach „Ja“ am Telefon hatte Pensionist Vertrag

An einem Nachmittag erhielt Konrad D. (Name geändert) einen Anruf von einer fremden Dame. Sie erzählte dem betagten Vorarlberger von Zeitschriften, die sie ihm besonders ans Herz legen würde. Durch ein schlichtes „Ja“, das der Pensionist im Zuge des Telefonats aussprach, hatte er ungewollt einen Vertrag abgeschlossen. Da Herr D. das wöchentliche Abonnement für eine Fernsehzeitschrift gar nicht haben wollte, wandte er sich Hilfe suchend an die „Krone“.