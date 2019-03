Dave Matthews Band: Pure Freude am Musizieren

Das Schicksal von Robbie Williams ist leidlich bekannt. In Europa - und da speziell in seiner Heimat England und, ja, in Österreich - ist der geborene Entertainer ein Superstar, der mühelos die größten Hallen und Stadien füllt, in seiner Wahlheimat USA kann er unerkannt am Santa Monica Pier spazieren und muss froh sein, dass sich eine vierstellige Anzahl an Besuchern zu seinen Auftritten verirrt. Umgekehrt geht es Dave Matthews und seiner kongenialen Band voller Vollblutmusiker. In der amerikanischen Heimat landeten die letzten sieben (!) Studioalben auf Platz eins der renommierten Billboard-Charts, Gold- und Platinauszeichnungen haben nicht einmal mehr in der Privatvilla Platz und die größten Hallen platzen aus allen Nähten. Wenn die Dave Matthews Band aber alle heiligen Zeiten einmal die beschwerliche Reise nach Übersee antritt, dann können, wie einst im Wilden Westen, schon mal die Sträucher durch die Halle wehen.