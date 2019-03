Neuer Twin City Liner feierlich in Wien getauft

Letzte Trainingseinheiten absolviert

An das Wasser gewöhnt ist das nagelneue Schiff allerdings schon seit einiger Zeit. Denn schließlich hat der Newcomer schon eine 15-tägige Fahrt von der britischen Isle of Wight, wo er gebaut wurde, über Rotterdam und den Rhein-Main-Donau-Kanal bis in die Bundeshauptstadt hinter sich. Hier wurden noch letzte Trainingseinheiten absolviert, bevor am Freitag endgültig der reguläre Betrieb startet.