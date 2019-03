Blitzsieg! Federer überholt Thiem im ATP-Ranking

Roger Federer hat am Mittwoch im wegen Regens vom Vortag verschobenen letzten Herren-Achtelfinale beim Masters-1000-Event in Miami kurzen Prozess gemacht. Der Schweizer Tennis-Superstar besiegte den Russen Daniil Medwedew in 62 Minuten mit 6:4,6:2 und trifft nun im Viertelfinale auf den Südafrikaner Kevin Anderson. Federer wird damit im ATP-Ranking am Montag Dominic Thiem von Rang vier verdrängen.