Mehr Platz für die Kinder schaffen

Wo jetzt der Bedarf in der Kinderbetreuung besonders hoch ist, noch weitere Plätze anzubieten, muss erst geprüft werden. Denkbar sind Erweiterungen, aber auch Neubauten. „Ich glaube, dass wir dafür sofort Geld in die Hand nehmen müssen.“, so der neue SP-Stadtchef Alexander Stangassinger über seine Pläne. „Nur ein schönes Pflaster wird in Hallein in Zukunft nicht reichen.“