Steirische Arbeitnehmer wählen ihr „Parlament“

Wie kam es zur AK, wie ist die historische Entwicklung?

Die soziale Lage der Arbeiter im 19. Jahrhundert war elend. Es fehlte an allem, die Wohnsituation war fürchterlich. Extrem lange Arbeitszeiten und Kinderarbeit waren die Regel. Schutzbestimmungen gab es nicht. Industriearbeiter starben in dieser Zeit im Schnitt mit 35 Jahren. In diesem Umfeld schlug die Idee rasch Wurzeln, dass sich die Arbeiterschaft selbst eine Vertretung wählt. Entsprechend der Handelskammer, die bereits seit 1848 die Interessen der Unternehmer verfolgte, sollte die Arbeiterkammer Sprachrohr der verelendeten Massen der Werktätigen sein. Nach dem Ersten Weltkrieg, im April 1920, war es soweit: Im Parlament wurde die Arbeiterkammer als gesetzlich verankerte Interessenvertretung der Arbeitnehmer beschlossen.