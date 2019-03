Kenia will weltgrößtes Flüchtlingslager schließen

Schließung des Lagers bereits 2016 angekündigt

Eine Helferin in Dadaab sagte, dass alle internationalen Organisationen über die Pläne informiert seien. Die Regierung in Nairobi halte diese aber „unter dem Tisch“. Die kenianische Regierung hatte bereits im Jahr 2016 die Schließung des Lagers angekündigt. Sie begründete dies mit Sicherheitsbelangen: Ihrer Auffassung nach wurden in Dadaab Kämpfer für die somalische Shabaab-Miliz rekrutiert.