Mit 28 Kilo Gold aus Bank spaziert: Haftstrafe!

Mit 28 Kilo Gold im Rucksack soll Benjamin Zev Gur (31) aus einer Linzer Bank spaziert sein. Der israelisch-kanadische Staatsbürger mit (falschem) dänischen Pass und Aliasnamen hat, so die Anklage, zuvor mit zwei Schraubenziehern elf Schließfächer geknackt. Die Anleitung dazu habe er im Darknet gefunden, behauptet er. Am Dienstag wurde er in einem Schöffenprozess in Linz zu vier Jahren Haft verurteilt.