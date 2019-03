Titelverteidigerin Stephens out, Djokovic mit Mühe

Bei den Damen scheiterte Titelverteidigerin Sloane Stephens an Tatjana Maria. Die als Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin unterlag in Runde drei der in Florida wohnenden Deutschen glatt 3:6,2:6. Die an zweiter Stelle gereihte Rumänin Simona Halep mühte sich gegen die Slowenin Polona Hercog 5:7,7:6(1),6:2 weiter.