Erstes großes Duell um das umstrittene Leitspital

Seitdem FPÖ und KPÖ eine bezirksweite Volksbefragung am 7. April in die Wege geleitet haben, gehen Gegner und Befürworter der Reform in die Offensive. Es sind viele Emotionen im Spiel, zuletzt etwa bei einem Infoabend in Bad Aussee. Ein Aufeinandertreffen von Landesrat Drexler und Fölsner, Obmann der Initiative „Biss“, die gegen die Reform kämpft, kam in dieser heißen Phase nicht zustande - bis jetzt! Freitagnachmittag waren beide in der Grazer „Krone“-Redaktion zu Gast.