Nachbarn entlarven größte Mühlviertler Drogenzucht

Offenbar verwechselten die eingekifften „Giftler“ die engmaschige soziale Kontrolle in einer 1752 Einwohnergemeinde mit der Anonymität der Großstadt. Zu ihrem Pech, denn im Mühlviertel weiß jeder über seinen Nachbarn bestens Bescheid. „Wir haben uns gewundert, warum jede Nacht andere Autos vor dem Haus stehen. Und warum die neuen Mieter mit dem Anhänger Blumenerde bringen und die Blumenkästen hinein- statt hinaustragen. Die haben immer die Kapuzen über den Kopf gezogen“, erzählen Anrainer, wie sie Verdacht schöpften. Eine Drogenbande aus dem Linzer Großraum hatte vor einem Monat ein leerstehendes Wohnhaus in einer Sackgasse am Anger zwischen Rodl- und Distlfluss angemietet.