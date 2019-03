Schule wird geschlossen: Zank um Erbe der Baronin!

Brief an Landeshauptmann

Nun befürchtet Bürgermeister Franz Allerstorfer, dass auch der Rest des Erbes der Baronin – auf dem auch ein Trinkwasserbrunnen der Gemeinde steht – verkauft werden könnte. In einem Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer fordert er, dass das Gut der Gemeinde überlassen werden soll. Das Land wird vor einem etwaigen Verkauf den „Eigenbedarf“ prüfen.