Frühes Aus für Dominic Thiem in Miami

Nach dem Triumph in Indian Wells ist für Dominic Thiem in Miami gleich die Auftakt-Niederlage gekommen. Der beim mit 9,315 Millionen Dollar dotierten ATP-Masters-1000-Event als Nummer 3 gesetzte Niederösterreicher, der am vergangenen Sonntag seinen ersten Titel auf diesem Level gewonnen hatte, verlor am Freitag nach nur 77 Minuten gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 4:6, 4:6.