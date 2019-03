Lachen mit Alex Kristan in Lenzing und Braunau

Ticket-Verlosung

Die „Krone“ verlost für beide Abende jeweils 5x2 Tickets, außerdem bekommt jeder Gewinner entweder ein passendes Kristan-T-Shirt oder eine DVD geschenkt: Einfach ein E-Mail an ooe.gewinnspiel@kronenzeitung.at senden, als Kennwort je nach Wunsch „Kristan in Lenzing“ oder „Kristan in Braunau“ angeben. Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!