Iffland-Ring: Mythos hat jetzt einen neuen Träger

Die Ernennung gab Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung bekannt. Der Ring wird von Träger zu Träger vermacht. „Bruno Ganz hat mit seiner Entscheidung einen Künstler ausgewählt, dessen Wirken weit über die Bühne hinausreicht. Harzer ist ein Schauspieler, der durch sein facettenreiches Schaffen auffällt“, wird Blümel zitiert. Er will den Ring auf der Bühne im Wiener Burgtheater überreichen, die Zeremonie soll noch vor dem Sommer stattfinden. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest.