Soul-Stimme Lylit: Ein Neubeginn in allen Formen

„Es ging so schnell, dass ich nur noch unterwegs war. Ich hatte in New York eine Wohnung, bin aber zwischen dort und Österreich immer hin- und zurückgefahren. Die Musik war wie für den amerikanischen Markt gemacht, die haben den Soul dort in ihrer Geschichte und in den Adern. Bei uns ist das nur ein Minigenre, mit dem man sich niemals breit durchsetzen kann.“ Für die passionierte Bühnenliebhaberin folgten Livekonzerte breit über den Globus verstreut. Gigs beim „Living Colours Festival“ in Paris, beim „Vietnam intern. Jazz Festival“, Auftritte in Sofia, Istanbul, New York City und als Highlight ein Auftritt beim „Bayimba Music Festival“ in Uganda. „Ich war dort die einzige Weiße und außerdem die einzige, die nicht Afrobeat, Dancehall oder Reggae spielte. Dort sind die Stämme vom Nil getrennt und eigentlich total verfeindet, aber ein Mädel von der anderen Seite des Flusses schrieb einen Song über mich und sie. Sie kombinierte zwei Tribe-Grooves, die in der Form verpönt waren. Da ging mir das Herz über und ich habe wieder gemerkt, wie universal Musik eigentlich ist.“