Die Noten: Mehr Schatten als Licht im ÖFB-Team

Verpatzter EM-Quali-Aufakt für das ÖFB-Team: Die Österreicher mussten sich dem Gruppenfavoriten am Donnerstagabend in Wien mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Den einzigen Treffer vor 40.400 Zuschauern im Ernst Happel Stadion erzielte der eingewechselte AC-Milan-Star Krzysztof Piatek in der 68. Minute. Die Stimmen gibt’s oben im Video! Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Hannes Steiner: